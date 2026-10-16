Plaga de cochinilla amenaza las cañas

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CIUDAD VALLES.- La amenaza de la plaga de la cochinilla blanca en la caña pone en alerta a cañeros: en la zona de Pánuco ha afectado el 30 por ciento de la producción de los campos cañeros, de acuerdo con el líder ganadero y cañero, Édgar Lárraga Ortega.

La cochinilla (Pseudococcidae) es un insecto que secciona la savia de las cañas y secreta una toxina que reseca el cuerpo de la gramínea, dándole una tonalidad amarillenta, a pesar del ambiente húmedo o las lluvias recientes.

Aunque ha habido presencia de este animal en años anteriores, un fenómeno natural todavía desconocido las multiplicó de manera abrupta, convirtiéndolas en plaga, al grado de que en la región del Pánuco ha devastado hasta el 30 por ciento de la producción.

La plaga provino de la zona del Mante, Tamaulipas, aunque antes de eso, se encontraba asolando campos de cultivo de Guatemala, Belice y el sur del país.

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Por el momento, de acuerdo con el especialista, ha afectado un cinco por ciento de los campos en las áreas de influencia de los ingenios potosinos y estudian varias formas de enfrentar esta amenaza que, si afecta a los cañeros, sería otro azote a la economía local.