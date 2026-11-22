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RIOVERDE.- Durante este año solo se sembraron 400 hectáreas de hortalizas, pero las plagas redujeron la producción, dejando severas pérdidas a los productores agrícolas.

El productor Luis Compeán, refiere que se sembró tomate, elote y chiles, por hectárea se invirtieron de 200 a 250 mil pesos, pero debido a que hay mucha plaga, enfermedades en las plantas, solo se pudieron cultivar 400 hectáreas, a comparación de otros años, enfatizó el productor agrícola.

En cuanto al mercado, dijo que está bien, pero hay poco consumo, además de que se presentaron plagas como la mosca blanca y gusano, que se combatieron, pero afectaron la producción de diversos cultivos.

Mencionó que algunos productores sembraron en julio, pero en un mes concluye el corte, mientras que otro grupo de productores iniciarán con la siembra de otras semillas esperando poder recuperarse de las pérdidas de la siembra anterior.

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