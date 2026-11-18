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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de la Policía Investigadora abandonan su chamba para resguardar un baile en el Ejido de El Refugio. Cabe destacar que con bombo y platillo se anunció el evento este pasado domingo 15 de noviembre, lugar a donde acudieron centenares de personas a disfrutar del baile.

Sin embargo, llamó la atención que arribaran elementos de la Fiscalía armados hasta los dientes. La Policía de Investigación debería de realizar indagatorias, entrevistar a testigos, así como ejecutar órdenes de aprehensión y diversas diligencias, entre otros.

Se desconoce si también perciben un recurso por realizar esta tarea. Trascendió que en la mayoría de los bailes se han presentado zafarranchos donde han resultado lesionados los asistentes, e incluso los cantantes de grupos musicales cuando les arrojan botellas de cerveza, señalaron habitantes.