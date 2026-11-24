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CIUDAD VALLES.- Debido a las bajas temperaturas que se esperan para esta semana, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán explicó que habrá recorridos para protección de los más vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional y la dirección de Protección Civil dieron a conocer que habría temperaturas mínimas en estos próximos días de esta semana de incluso 13 grados, con altos niveles de humedad, por eso mismo y, aunque no son los 10 grados que sirven de rasero para ir a hacer los recorridos de ayuda a los que no tienen hogar o a los que se encuentran de paso y sin posibilidad de pagar hospedaje, el funcionario dijo que habrá pase de camionetas del Ayuntamiento para el traslado de quienes lo requieran, a albergues de esta ciudad.