Porcinos causan caos vial en La Vista Hermosa

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CIUDAD VALLES.- Ahora no sólo liberan caballos en la Vista Hermosa, sino cerdos que han causado tiradero de basura y causado accidentes de motociclistas.

Vecinos de la colonia mencionada y del bulevar Adolfo López Mateos reportan que ahora hay un cerdo hembra que anda por la avenida hurgando en la basura, o incluso metiéndose a patios de las viviendas, además de andar atravesándose al paso de motociclistas que, aunque han sufrido percances que no han sido de gravedad, han sufrido contratiempos por el ubicuo animal.

Ya antes habían tenido problemas con caballos sueltos, que provocan percances y pidieron a los dueños de estas bestias que intervengan, así como a las autoridades de Ecología.