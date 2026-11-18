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MATEHUALA.- Vecinos de la colonia Lagunita reportaron que en la calle Francisco Zarco, esquina con Plan de Ayala, se encuentra un peligroso poste de concreto que está ladeado y representa un peligro, ya que en cualquier momento podría caerse, además, se encuentra obstruyendo una rampa para personas con discapacidad.

Señalaron que este es un problema de gravedad, ya que diariamente pasan cientos de vehículos y motocicletas por esta área, debido a que cerca se encuentra la Escuela Secundaria Técnica Número 40, así como la primaria "Brígida García de Juárez", y podría llegar a ocurrir algún accidente.

Por ello, piden a las autoridades que acudan al lugar a revisar este peligroso poste y lo arreglen antes de que llegue a ocurrir una tragedia, pues si se presenta una fuerte tormenta podría derribarlo como ha pasado con otros postes y árboles durante fenómenos naturales.

Otro problema es que este poste también está colocado en la esquina, exactamente donde se encuentra una rampa para personas con

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discapacidad.