¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cerritos.- Este próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el Concurso del Mejor Tamal y el encendido de la Villa Navideña Brilla Cerritos.

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la octava Expo del Tamal y el Atole, este próximo 5 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la plaza principal.

Se contará con un evento cultural con la participación de Voces del Alma, Grupo Artístico San Antonio, entre otros, para amenizar el evento.

Cada participante deberá presentar de 3 a 7 tamales, el primer lugar tendrá un premio en efectivo de 2,500 pesos, el segundo 1,500 y el tercer lugar mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se exhorta a la ciudadanía a que participe, deberán de registrarse en el Centro de Atención a la Juventud de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

También se llevará a cabo el encendido de la Villa Navideña " Brilla Cerritos ".