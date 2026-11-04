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Presentan baile de huehues en Panteón Gpe.

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Presentan baile de huehues en Panteón Gpe.
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      MATEHUALA.-  Por séptimo año consecutivo, el profesor Jesús Torres Arias llevó a cabo la presentación de su comparsa de huehues en el Panteón Guadalupe, donde estuvieron interpretando estos tradicionales bailables de Xantolo, teniendo un lleno total en el cementerio.

      En la comparsa se pudieron ver los personajes de los huehues, como el diablo, la muerte, la novia, el novio, la embarazada, los viejitos, el charro, el payaso, entre otros personajes que se encontraban en este magno evento, donde la idea principal fue dar a conocer una tradición de la Huasteca Potosina. 

      Este evento el profe ya lo ha llevado a cabo por siete años, y la tradición dice que cuando se empieza, se tiene que realizar por siete años, por lo que con este año termina su compromiso.

      El Panteón Guadalupe registró un lleno total de personas que esperaban la comparsa de huehues y, antes de salir, el grupo Coatlicue realizó una presentación de algunos bailables referentes al Día de Muertos.

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      El profesor Jesús Torres 

      Arias mencionó que ahora que cumplió con la manda de llevar el baile de huehues por siete años al panteón Guadalupe.

      Cabe hacer mención que esta actividad la realizó completamente gratis, únicamente para rescatar la cultura y las tradiciones.

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