Presunto enfermo de Covid pasea el virus en las calles

Andaría un enfermo de Covid-19 por las calles de Valles, luego de que le hicieron la prueba trabajadores de la Secretaría de Salud y no le avisaron nada. Este diario lo entrevistó.

Le vamos a llamar "Juan", pero este diario lo tiene plenamente identificado y es un hombre de 22 años de edad que trabajaba en un comercio cercano a los mercados municipales y el pasado domingo 24 de mayo tenía diarrea, cuerpo cortado y fiebre, por eso fue al consultorio de las farmacias Continentales de la calle 5 de Mayo.

En ese lugar fue atendido por un doctor de nombre Becerril, quien observó los síntomas de Coronavirus y le recetó analgésicos. Luego de un rato de haber salido de la consulta, le marcó el doctor para avisarle que irían a su casa, de parte de la Secretaría de Salud a hacerle una prueba de Covid-19.

El lunes, una enfermera le hizo la dolorosa prueba con el hisopo en su propia casa, y le advirtió que si nadie le marcaba a su celular en los próximo tres días, entonces quería decir que era negativo. Nadie le habló, pero en Valles las noticias entre vecinos corren más rápido que en cualquier red social y ante la duda sobre si tenía o no Covid, le dijeron en su trabajo que ya no se presentara. La duda no lo dejaba en paz y llamó al doctor, que después le mandó un mensaje y le regresó la llamada para decirle que era positivo al virus. Sin embargo, "Juan" no se sentía mal y continuó la duda sobre su estado.

El viernes, la enfermera que le practicó la prueba no le confirmó nada, pero le dijo que se mantuviera en aislamiento, a través de una llamada de celular que él hizo.

"Juan" anda por la calle, sin saber a ciencia cierta si está enfermo de Covid-19 y sin información oficial (al doctor Becerril él no lo identifica como de la Secretaría de Salud) que le descarte o confirme esa enfermedad. "Yo lo que quiero es saber bien, pero también quiero que me den un documento de que soy negativo, si es que soy, para que me den trabajo de nuevo, porque me corrieron cuando supieron que era sospechoso".