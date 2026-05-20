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Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

Vecinos bloquearon accesos a las construcciones, pues denuncian que han provocado daños en bardas contiguas

Por Huasteca Hoy

Mayo 20, 2026 09:12 a.m.
A
Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

CIUDAD VALLES.- Vecinas del fraccionamiento El Carmen 3 bloquearon la calle Alicia debido a que las modificaciones que ha causado la constructora contratada por el gobierno federal para hacer condominios del Bienestar, mismas que ya provocaron un accidente que tumbó bardas a dos avecindadas.

Alrededor de 40 personas, mayormente mujeres, impidieron el paso a todo tipo de vehículos porque no han obtenido respuesta a sus exigencias después del último percance del lunes.

Piden que se construya una contención que proteja sus bardas traseras y que se modifique el plan de levantar la calle, porque elevar el nivel de esta vía dejaría en la indefensión a sus viviendas, respecto a accidentes e inundaciones.

El alcalde David Medina Salazar estuvo en el lugar alrededor de las siete de la mañana y quedó de volver a la una de la tarde para darles una solución y aceptó que estén bloqueando el camino, pues es su derecho.

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