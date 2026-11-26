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CIUDAD VALLES.- Propone secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán que haya condiciones en las instancias de Gobierno para que las mujeres no vuelvan a vivir violencia o desdén en el servicio público.

En la ceremonia, también estuvo la directora de la Instancia Municipal de la Mujer (IMM), Rebeca Terán Guevara quien se preguntó a manera de crítica "¿Qué estamos haciendo para que las mujeres vivan sin miedo?", advirtiendo que no basta decir que están contra la violencia, sino establecer acciones que prevengan y que garanticen la vida sin violencia desde la niñez.

El secretario Contreras Malibrán explicó que así como la sociedad, las dependencias y el Gobierno deben también establecer políticas que eviten y ayuden a evitar que se violenten los derechos de las mujeres.