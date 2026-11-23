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CÁRDENAS.- Se dio a conocer el reacomodo de personal en la Presidencia Municipal, en Protección Civil se nombró un nuevo director, además de movimientos en otras áreas del Ayuntamiento.

Llama la atención el cambio del titular de Protección Civil, Gabriel Santillán, quien realizó un gran trabajo en esta oficina, pero parece que de nada sirvió, por su cambio a otra oficina.

Sin embargo, la semana pasada fue designado como titular Carlos Enrique Ávalos, quien trabajaba en el área de ambulancias.

Hasta el momento se encarga de las ambulancias del municipio Gabriel Santillán.

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Así mismo se ha realizado el cambio de trabajadores a otras áreas del municipio.

Se desconoce si en los próximos días se realizarán más cambios, aunque parece que el reacomo será generalizado.