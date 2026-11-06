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Realizan evento de Noche de Leyendas

Se caracterizaron relatos populares y tradiciones

Por Jesús Vázquez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Realizan evento de Noche de Leyendas
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      Matehuala.- Con una buena respuesta por parte de la población se llevó a cabo la Noche de Leyendas de Matehuala en el Teatro Manuel José Othón, donde se realizaron dos funciones que registraron una excelente asistencia, esta actividad tuvo como finalidad recaudar fondos en beneficio del DIF Municipal.

      Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de la representación de distintas leyendas de Matehuala, San Luis Potosí y el Altiplano Potosino, historias que forman parte de las tradiciones y relatos populares de la región, la idea es rescatar estas leyendas entre los niños y jóvenes, para no dejar que el tiempo las termine eliminando  Entre las leyendas que cobraron vida sobre el escenario estuvieron La Llorona, El hombre de la rosa, La Dama de negro y La Copetes, entre muchas otras que sorprendieron y mantuvieron atentos a los espectadores, quienes además se asustaron con los actores que inclusive se acercaron a las butacas, los ciudadanos esperan que se hagan más actividades de este tipo en la ciudad  

      Debido a la buena respuesta de la ciudadanía, fue necesario realizar dos funciones, ambas con una gran asistencia.  De esta manera, la Noche de Leyendas no solo permitió recordar y preservar las historias populares de la región, sino también contribuir a una causa social en apoyo al DIF Municipal.

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