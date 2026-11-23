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Matehuala.- La Universidad de Matehuala llevó a cabo la conferencia "Detección de conductas delictivas", impartida por Jaime Antonio Salas Candia, como parte de las actividades de la Semana del Estudiante de Criminología 2026, en el marco de la conmemoración del Día del Criminólogo.

Durante su participación, Salas Candia compartió con los estudiantes de la Licenciatura en Criminología conocimientos sobre la importancia de identificar, analizar y reconocer comportamientos que infringen la ley o que pueden anticipar la comisión de un delito, tanto desde una perspectiva individual como a través del análisis de patrones relacionados con la seguridad y la prevención.

Asimismo, destacó la relevancia de estos procesos para comprender las conductas delictivas y contribuir al desarrollo de estrategias orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad.

Salas Candia cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional, es doctor en Criminología, maestro en Criminología, especialista en Criminalística y Seguridad, además de contar con 38 años de experiencia docente.

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Con este tipo de encuentros académicos, la Universidad de Matehuala fortalece la preparación de sus futuros criminólogos, acercándolos a especialistas con amplia experiencia y generando espacios de reflexión y aprendizaje sobre los retos actuales de la criminología.