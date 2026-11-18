Realizan jornada de descacharrización
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MATEHUALA.- La Dirección de Servicios Públicos Primarios llevó a cabo una jornada de descacharrización en las colonias Pineño, Luis N. Morones y la calle Rivas Guillén, con la finalidad de prevenir enfermedades como el dengue y mantener limpios los espacios públicos.
Durante esta actividad se retiraron objetos en desuso acumulados en patios, hogares y espacios públicos, con el propósito de eliminar posibles criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
Para arrancar esta campaña, se realizaron recorridos por la colonia Luis N. Morones, donde la gente aprovechó para entregar artículos que ya estaban en desuso y que representaban un posible foco de infección.
Entre los objetos recolectados se encontraban lavadoras antiguas y descompuestas que ya no tenían reparación, colchones que permanecían en los patios y muchos otros artículos dañados que podían convertirse en focos de infección.
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De esta manera, se busca que las familias mantengan sus viviendas más limpias y eviten condiciones que puedan favorecer la aparición de enfermedades. Con estas acciones se busca fortalecer las medidas de prevención, promover entornos más limpios y contribuir al cuidado de la salud de las familias matehualenses.
Asimismo, las autoridades de Salud hacen un llamado a la ciudadanía para mantener limpios sus patios y evitar acumular recipientes, llantas y objetos donde pueda estancarse el agua, ya que éstos pueden convertirse en criaderos de mosquitos.
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