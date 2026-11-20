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Matehuala.- Personal de Protección Civil Municipal participó en el simulacro de evacuación realizado en las instalaciones de la Subdelegación del IMSS, en el cual se contó con buena participación de los trabajadores de la institución que atendieron las instrucciones para salir del lugar.

El ejercicio tuvo como finalidad fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, evaluar los procedimientos de evacuación y promover la coordinación institucional para salvaguardar la integridad de trabajadores y usuarios, en el simulacro llevaron a cabo la evacuación de todos los trabajadores de la Subdelegación del IMSS.

El simulacro fue un éxito, en el cual participaron los trabajadores de la Subdelegación del IMSS, y los evacuaron de manera segura obedeciendo todos los reglamentos de no correr y no empujar, al salir se colocaron en un punto de reunión, los elementos de Protección Civil Municipal supervisaron la evacuación del lugar.

Este tipo de actividades se realizan con la finalidad de preparar a los trabajadores en el caso de una emergencia real, de esta manera con estas acciones, se refrenda el compromiso en la prevención, gestión integral de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de protección civil en el municipio.

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