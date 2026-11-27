¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN CIRO DE ACOSTA.- Este próximo 29 de noviembre se llevará a cabo el torneo relámpago Cascos y Balones con causa y lo que se recaude en el evento será destinado para el cuerpo de bomberos.

El Comité del campo de futbol Tranvía Díaz y Bomberos voluntarios de San Ciro de Acosta, tienen todo listo para efectuar el torneo relámpago con causa.

El evento está programado para que se realice en el Campo Tranvía Díaz los Conos, se contará con las categorías juvenil, femenil libre, infantil y varonil libre.

Se premiará a los primeros lugares, por lo que se invita a los equipos que estén interesados para que se registren.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo lo que se recaude será destinado para el cuerpo de bomberos de recién creación, que cuenta con el apoyo de varias familias no sólo de San Ciro, también de los paisanos.