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Recuerdan hazaña del Héroe de Nacozari

Con un acto cívico celebran también el día del ferrocarrilero

Por Jesús Vázquez

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Recuerdan hazaña del Héroe de Nacozari
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      Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el día del ferrocarrilero, se llevó a cabo en la Plaza Ferrocarrilera, en el Monumento al Héroe de Nacozari Jesús García, en el acto participó la escuela primaria Club de Leones turno matutino, y el Gobierno municipal, además del Instituto Matel, autoridades municipales y educativas  

      En el acto cívico los estudiantes recordaron a Jesús García y su hazaña heroica en la que dio su vida para salvar a cientos de personas, pues fue el 7 de noviembre de 1907, cuando Jesús García con gran heroísmo alejó un tren cargado de dinamita cuando empezó a explotar y buscó la manera de sacar el tren de la ciudad de Nacozari, Sonora, para evitar que todo los habitantes de este pueblo perecieran, gracias a su esfuerzo logró salvar la vida de cientos de personas, lamentablemente en este acto heroico perdió la vida.

      En honor a Jesús García el Héroe de Nacozari, el 7 de noviembre fue nombrado el día del ferrocarrilero, y así seguir recordando su hazaña heroica a pesar de que en Matehuala ya no hay trenes ni ferrocarrileros, cada año se conmemora esta fecha en el monumento a Jesús García en la plaza ferrocarrilera. 

      Dentro del acto cívico se colocó una ofrenda floral en el monumento a Jesús García por parte de las autoridades municipales, pues, aunque en Matehuala ya no está la antigua estación del tren, continúa el monumento a este gran héroe, donde anteriormente se encontraban los trenes.

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