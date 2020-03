Regidoras se suman al paro del 9 de marzo

MATEHUALA.- Dos de las regidoras del Cabildo matehualense se sumarán al paro nacional de "Un día sin mujeres".

La regidora Alejandra Maldonado dijo que esta es una iniciativa ciudadana en la que varias mujeres convocan a un paro nacional, con la finalidad de visibilizar más a la mujer en su ámbito laboral y económico, para ver qué tan productiva es la vida de una mujer.

"No cabe duda que yo en lo personal aplaudo esa iniciativa y la respaldo en el ámbito municipal, de mi parte le propongo al Cabildo que nos sumemos todas al paro nacional".

En ese mismo tenor, la regidora Rubí Estefanía Torres, dijo que el paro nacional del 9 de marzo un día después del Día Internacional de la Mujer, mencionó que este paro es para que se tome conciencia de la importancia que tiene la mujer "y ya no queremos más feminicidios, esa convocatoria es a nivel nacional, ese día en el que se propone que la mujer no salga a sus labores, que permanezca en casa todo ese día para que se den cuenta qué pasaría si la mujer no existiera", dijo finalmente la regidora.