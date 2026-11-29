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Matehuala.- Se llevó a cabo una sesión de Cabildo en la que los regidores se pusieron de acuerdo para autorizarse una compensación de 30 mil pesos, la propuesta fue hecha por el regidor Alejandro Zermeño.

La propuesta de otorgarse esta compensación como si fuera el aguinaldo de los regidores, fue hecha por el regidor Alejandro Zermeño, la que tuvo nueve votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Con esta aprobación, se contempla destinar un total de 450 mil pesos para los 15 integrantes del Cabildo.

La aprobación de este recurso representa un gasto adicional para el Ayuntamiento, por lo que el tema podría generar diversas opiniones entre la ciudadanía, particularmente por el monto que recibirán los representantes del municipio.

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