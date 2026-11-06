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Rescatan bomberos tlacuache de una casa

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos tlacuache de una casa
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      Matehuala.- Bomberos lograron rescatar un tlacuache que se encontraba en un domicilio particular de la colonia Colinas de la Paz, después fue trasladado y liberado en su hábitat natural sin haber sido lastimado.

      De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada pidiendo auxilio en la que reportaban que en una vivienda ubicada en la calle Pico de Orizaba, de la colonia Colinas de la Paz, se encontraba un tlacuache, por lo que solicitaban el apoyo de esta corporación para capturarlo, se inmediato, los tragahumo acudieron al lugar para atender el reporte. Al llegar, los bomberos fueron recibidos por los propietarios de la vivienda, quienes les mostraron el sitio donde se encontraba el animal, los tragahumo procedieron a capturarlo, una vez que lograron ponerlo a salvo, lo trasladaron hasta su hábitat natural, donde fue liberado. Bomberos exhortaron a la ciudadanía a que, en caso de encontrar tlacuaches u otras especies silvestres dentro de sus domicilios, eviten hacerles daño y se comuniquen con esta corporación para solicitar apoyo. 

      Señalaron que estos animales cumplen una función importante en el ecosistema, por lo que es necesario protegerlos y permitir que sean trasladados de manera segura a su hábitat natural.

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