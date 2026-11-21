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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a una empresa de la zona industrial, donde una empresa solicitó apoyo para controlar a un gavilán que fue localizado en el interior de una nave industrial.

De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada de auxilio de una empresa ubicada en la calle Huichol, en la zona industrial, donde reportaban la presencia de un gavilán dentro de sus instalaciones, por lo que requerían el apoyo de la corporación para rescatarlo, los elementos acudieron a brindar el apoyo.

Al llegar al lugar, comenzaron las labores para controlar al animal y evitar que resultara lastimado. Afortunadamente, después de varios minutos lograron atraparlo y posteriormente lo trasladaron a su hábitat natural, donde fue liberado, con el propósito de evitar algún accidente dentro de la fábrica, ya que en el lugar hay herramientas y maquinaria que podrían poner en riesgo su vida.

Los Bomberos recibieron otro reporte, esta vez por una fuga de gas en la calle Insurgentes, en el centro de Matehuala, por lo que rápidamente acudieron al lugar para atender la emergencia, al llegar, detectaron que se trataba de un tanque de gas dañado.

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