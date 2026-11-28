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Ciudad Fernández.- Fue rescatado una mascota que se encontraba en situaciones precarias en la zona centro.

Vecinos denunciaron que una mascota estaba a la intemperie, a pesar de las lluvias y las bajas temperaturas que se registraban.

Personal de Protección Civil Municipal se dirigió al domicilio ubicado en calle Galeana y Framboyanes, donde se encontrada el can que estaba en precarias condiciones.

La mascota fue trasladada a las oficinas de Protección Civil para su resguardo, donde se le brindó alimentación.

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Así mismo se abrió una investigación y el Departamento de Sindicatura Municipal iniciará las acciones legales en contra de los dueños, por el descuido de este peludo, que estaba sufriendo ante las bajas temperaturas y sin recibir alimentación.