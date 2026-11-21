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CIUDAD VALLES.- La bandera de Israel desapareció de la antena de comunicaciones de un domicilio de la colonia Real Campestre, en este municipio.

Luego de que algunos usuarios de Facebook mostraran indignación por la puesta a ondear del lábaro del Estado de Israel en una antena de comunicaciones de un predio rentado por una empresa de internet, esta mañana ya no estaba el símbolo con la estrella de David, característico de esa nación.

Aunque hubo algunos que se mostraron a favor, una mayoría expresó su rechazo por la política bélica de Israel contra Palestina, además de que esa bandera significaba una advertencia sobre la intención de Israel de supuestas prácticas de colonización económica y de recursos minerales y naturales en países del mundo occidental.

Los vecinos de ese lugar refirieron que en esa antena suelen poner banderas de países, de acuerdo con los temas en boga que surgen en noticias de redes sociales, aunque también ponen a ondear la bandera de México.

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