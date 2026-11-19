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Rioverde.- Ultiman autoridades detalles para el desfile del 20 de noviembre y Operativo Guadalupe Reyes, durante reunión del Consejo de Seguridad Pública en Cárdenas y San Nicolás Tolentino, para que familias disfruten una temporada decembrina con tranquilidad.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se participó en la Reunión de Consejo en los municipios de San Nicolás Tolentino y Cárdenas, donde estuvieron presentes los jefes policíacos de todas las corporaciones policíacas.

Se establecieron estrategias para el operativo del desfile del 20 de noviembre, así como ultimar detalles del operativo Guadalupe Reyes, Noche Buena y Año Nuevo.

Se establecen acciones de seguridad para erradicar la venta de pirotecnia, que puede llegar a causar una tragedia, si no se hace un manejo adecuado de la pólvora.

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