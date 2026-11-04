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Saldo blanco en fiestas de Xantolo

Se reforzó la vigilancia en estos eventos, señala la GCM

Por Carmen Hernández

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Saldo blanco en fiestas de Xantolo
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      RIOVERDE.- Las fiestas de Xantolo y Día de Muertos concluyeron con un saldo blanco, participaron más de 10 mil personas en estas tradiciones en el municipio de Rioverde. 

      El comandante de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega dio a conocer que se trabajó de manera coordinada y se realizaron labores de vigilancia en las fiestas. 

      Matizó que se tuvo una asistencia de más de 10 mil personas en las actividades de Xantolo y Día de Muertos. Señaló que en dicho operativo resultó con saldo blanco y muchas familias disfrutaron de cada una de las variedades de los eventos culturales organizados por las instituciones educativas y por la iglesia. 

      Por otro lado, adelantó que con el Buen Fin también se implementará un operativo especial en negocios e instituciones bancarias, porque a algunos trabajadores se les adelantará el aguinaldo, finalizó 

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      el comandante. 

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