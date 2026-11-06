Se compromete Media a bachear la ciudad

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CIUDAD VALLES.- Dijo el alcalde de Valles, David Medina Salazar que no se irá de la ciudad hasta que bacheemos todas las calles que están en pésimas condiciones, un compromiso que dijo cumplirá.

El munícipe manifestó que todavía faltan obras por entregar y que al menos unas 40 cuadras en 13 calles serán realizadas en su totalidad, sin embargo, sobre los baches, que es uno de los dolores de cabeza más frecuentes de los automovilistas, dijo que no se irá sin haber hecho el trabajo de bacheo en la mayoría de los que hay en Valles.

Las quejas por baches han cundido por toda la ciudad, incluyendo la zona centro, en donde hay avenidas que ya presentan grandes deterioros, por lo vetusto de la obra, como la calle Niños Héroes o las transversales a la misma.