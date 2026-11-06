logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se compromete Media a bachear la ciudad

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Se compromete Media a bachear la ciudad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Dijo el alcalde de Valles, David Medina Salazar que no se irá de la ciudad hasta que bacheemos todas las calles que están en pésimas condiciones, un compromiso que dijo cumplirá.

      El munícipe manifestó que todavía faltan obras por entregar y que al menos unas 40 cuadras en 13 calles serán realizadas en su totalidad, sin embargo, sobre los baches, que es uno de los dolores de cabeza más frecuentes de los automovilistas, dijo que no se irá sin haber hecho el trabajo de bacheo en la mayoría de los que hay en Valles.

      Las quejas por baches han cundido por toda la ciudad, incluyendo la zona centro, en donde hay avenidas que ya presentan grandes deterioros, por lo vetusto de la obra, como la calle Niños Héroes o las transversales a la misma.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca
      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca

      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca

      SLP

      Redacción

      Aumentan quejas por retraso de obra
      Aumentan quejas por retraso de obra

      Aumentan quejas por retraso de obra

      SLP

      Redacción

      Tamuinenses realizarán una marcha, para exigir se reanuden los trabajos

      Trabajadores de limpia realizan peregrinación
      Trabajadores de limpia realizan peregrinación

      Trabajadores de limpia realizan peregrinación

      SLP

      Jesús Vázquez

      Festejan a San Martín de Porres, su santo patrono

      Continúa la recesión económica en Valles
      Continúa la recesión económica en Valles

      Continúa la recesión económica en Valles

      SLP

      Redacción

      Luego de ventas durante días del Xantolo, comercios están solos