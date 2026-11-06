Se disparan los males respiratorios

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CIUDAD VALLES.- El director del Hospital General de Valles, Jesús Guillén Lárraga dijo que las enfermedades respiratorias han aumentado hasta en un 100 por ciento durante esta temporada.

Comentó que los cambios bruscos de temperatura o el hecho de que no abrigarse en las mañanas frescas -con tal de no cargar después con el suéter-, son las causas de que haya más padecimientos de tipo respiratorio en Valles y que esto genere incluso saturación en clínicas y hospitales de pacientes enfermos. Comentó que hubo un aumento de un 40 por ciento en un inicio de los días con temperaturas menos cálidas, sin embargo, de tener seis casos diarios, nuevos, han pasado a tener de 12 a 13, en los últimos días de octubre y el inicio de noviembre.