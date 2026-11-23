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RIOVERDE.- Se registra un incendio en un taller de motocicletas en la calle Centenario, dañándose varias unidades motrices.

Ayer por la mañana se recibió una llamada de auxilio ante un incendio que se registró en un taller. Por lo que personal del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M14, se desplazó a la calle Centenario, donde se encuentra ubicado el taller de motocicletas.

Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, personas con varias cubetas intentaban sofocar el fuego.

Cuando el fuego estaba en su apogeo, llegó personal de bomberos y combatió las llamas, para evitar que se dispersara y alcanzara a dañar otras unidades.

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Debido al fuego intenso que se registró, provocó la pérdida total de varias unidades, hasta el momento se desconoce que fue lo que provocó las llamas.