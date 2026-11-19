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Matehuala.- Aun no se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana y las tiendas de la ciudad ya se llenaron de artículos navideños para adornar las casas, los comerciantes esperan que iniciando el mes de diciembre se incrementen las ventas.

Al hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad se pudo observar que en varios comercios ambulantes y tiendas, ya están llenos de adornos navideños, donde hay coronas, pinos navideños, diferentes tipos de luces, muñecos navideños de gran tamaño como Santa Claus, renos, muñecos de nieve entre muchos otros artículos.

Los comerciantes esperan que este año si logren tener ventas fuertes pues en los últimos años ha sido baja la venta, debido a que mucha gente se va a los supermercados o a los comercios chinos a comprar sus adornos navideños.

Los comerciantes invitan a los ciudadanos a acudir a los puestos de los comerciantes de Matehuala, para apoyar el comercio local y el empleo, pues lamentablemente por culpa de tiendas chinas, así como de los supermercados, los comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por las bajas ventas.

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Cabe hacer mención que también mucha gente de comunidades está llegando a la ciudad para vender heno, que es una pieza clave para hacer los nacimientos navideños, también venden flores y plantitas para colocar en los nacimientos.