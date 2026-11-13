logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sector hotelero espera repunte de turismo

Familias disfrutarán de atractivos que tiene la región

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sector hotelero espera repunte de turismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Sector hotelero espera un repunte de un 15 por ciento de ocupación en este puente vacacional largo, con la llegada de cientos de turistas de varios estados del país.  

      Explicaron que en este puente de fin de semana, tienen la confianza de que familias visitarán la Zona Media, para conocer y gozar de los atractivos que tienen los municipios de la región.

       Indicaron que esperan un repunte en la llegada de turistas que sin duda les traerá grandes beneficios económicos a todos los sectores de servicios, además de la compra de tradicionales dulces de la región.  

      Mencionaron que también se beneficiaría los comerciantes del Mercado Cristóbal Colón, porque las familias acostumbran visitar los comedores y comprar los tradicionales dulces típicos de la región como chancaquillas, dulces de camote, entre otros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles
        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.

        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades
        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

        SLP

        Jesús Vázquez

        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol
        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

        SLP

        Redacción

        Pese a evidencias que se presentaron, no hay nada que investigar

        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas
        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

        SLP

        Redacción