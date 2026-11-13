Sector hotelero espera repunte de turismo

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RIOVERDE.- Sector hotelero espera un repunte de un 15 por ciento de ocupación en este puente vacacional largo, con la llegada de cientos de turistas de varios estados del país.

Explicaron que en este puente de fin de semana, tienen la confianza de que familias visitarán la Zona Media, para conocer y gozar de los atractivos que tienen los municipios de la región.

Indicaron que esperan un repunte en la llegada de turistas que sin duda les traerá grandes beneficios económicos a todos los sectores de servicios, además de la compra de tradicionales dulces de la región.

Mencionaron que también se beneficiaría los comerciantes del Mercado Cristóbal Colón, porque las familias acostumbran visitar los comedores y comprar los tradicionales dulces típicos de la región como chancaquillas, dulces de camote, entre otros.

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