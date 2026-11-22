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CIUDAD VALLES.- Benito Ramiro García, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 26 dijo que hasta después de las elecciones de 2027 durará el mandato del secretario general, Juan Carlos Bárcenas Torres.

Después de que otro sindicalista como José Isabel Gutiérrez Zúñiga refiriera que la permanencia de Bárcenas Torres es ilegal desde hace cuatro años, lapso en el que debió haber dejado su puesto como el número uno del SNTE en San Luis Potosí, Benito Ramiro explicó que hay una prórroga concedida para estar en la dirigencia del sindicalismo magisterial hasta pasadas las elecciones del 2027 y que después de eso, se citará a los delegados a un Congreso electivo para la sucesión del mismo Bárcenas.

La controversia dentro del SNTE ha calado desde hace meses e incluso años, porque liderazgos del magisterio contabilizan un final de régimen desde el 2022, sin embargo, Bárcenas Torres se ha mantenido en cargos no sólo en el SNTE, sino en el legislativo potosino, en la cúpula sindical de San Luis Potosí.