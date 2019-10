Sequía afecta cultivos de la Zona Media

RIOVERDE.- Sequía afectó la Zona Media, sólo se alcanzó a sembrar el 30% de maíz, pero es necesario cambiar la alternativa de siembra, dijo Manuel Morín Pérez, jefe del Distrito 129 y 130 de la Secretaría de Agricultura.

Con la sequía atípica ha sido afectada la mayor parte de los cultivos, sobre todo de temporal y donde el ciclo de primavera-verano sólo se sembró el 30%, resultando afectada toda la Zona Media.

No se alcanzó a sembrar el maíz por falta de lluvias, pero el problema no es la sequía, sino que no hay prevención de la gente, "es necesario cambiar la cultura de los productores para buscar alternativas, como cambiar a lo que es la agricultura de conservación donde tienen que dejar residuos de cosecha anterior, para guardar humedad en el suelo", expuso.

Así también dijo que, como buscar alternativas del cuidado del agua, el periodo de siembra fue del 15 de mayo al 15 de julio del ciclo primavera-verano.

Se realizó un convenio con el Gobierno Federal para que se entregue el Seguro Catastrófico, el cual es de 1,200 pesos por hectárea, agregó.

En Cárdenas se apoyó a 190 productores, Alaquines 80, Rayón 190, de acuerdo al reporte realizado por el Municipio, puntualizó.