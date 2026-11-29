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RIOVERDE.- El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Materiales Pétreo que mantiene bloqueada el terreno donde se construyen las viviendas del Bienestar, denunciaron que el contratista les está pagando a 250 pesos el acarreo de material y que el delegado de la Sedatu, Jesús Guillén los amenazó.

El delegado de la Sedatu, Jesús Guillén, acompañado del jurídico dieron a conocer que transportistas desde el pasado 17 de noviembre mantenía bloqueado el terreno donde se construirán las más de 600 viviendas del programa del Bienestar.

Sin embargo, integrantes del Sindicato 13 de Marzo de Trabajadores del Autotransporte de Materiales Pétreos dieron a conocer que no han llegado a un acuerdo con la constructora de la obra, ya que el precio que les quieren pagar por el acarreo es una burla, 7 metros a 250 pesos y el de 14 metros a 500 pesos, es una burla ya que con esas cuotas no sacan ni los gastos, ellos piden de pago 500 pesos.

Reiteraron que el delegado de la Sedatu, Jesús Guillén, está a favor del contratista, los defiende. Mencionaron que la obra fue gestionada por el diputado Pedro Haces del Sindicato de Catem, quien trae la constructora.

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Mencionaron que la constructora les adeuda desde el pasado 1 de noviembre la cantidad de 46 mil pesos.

Sin embargo, agradecen a la presidenta de la República el trabajo que se les brinda y que se investigue la situación que prevalece en este asunto.

Lo único que piden es que se respete lo que se acordó de los precios.

Como Sindicato se acudió a las instancias correspondientes, no nos fuimos a "escudar en las faldas de un político", para mediar el problema.

No tenemos contrato, la empresa dijo que se entregarían hasta que terminaran los trabajos de licitación y permisos, pero no ha mostrado permisos de construcción, enfatizaron.

Ellos comentan que tienen contrato con otro sindicato, pero quieren hacer de todo, transportistas, proveedores, empresas constructoras.