logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sofocan bomberos incendios en baldíos

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sofocan bomberos incendios en baldíos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Elementos de Bomberos atendieron dos incendios que se registraron, por la quema de basura en la Privada Guerrero y el otro en un predio baldío ubicado en la calle Fray Durán, de la colonia Guadalupe.

      De acuerdo con la información proporcionada, los bomberos recibieron una llamada de auxilio en la que inicialmente les reportaban un incendio en la Privada Guerrero, por lo que inmediatamente acudieron a brindar auxilio.

      Al llegar, los bomberos se percataron de que se trataba de una quema de basura en un predio baldío que se había salido de control, en cuestión de minutos lograron apagar el fuego y no se reportaron personas lesionadas.

      Posteriormente, recibieron otra llamada de auxilio en la que nuevamente reportaban un incendio, esta vez en un predio baldío ubicado en la calle Fray Durán, de la colonia Guadalupe. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de esta corporación se dirigieron rápidamente al lugar y comenzaron las labores para sofocar las llamas. En cuestión de minutos lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a otros terrenos o lugares cercanos.

      Afortunadamente, en ninguno de los dos servicios se reportaron personas lesionadas, gracias a la pronta intervención de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Inauguran RedMetro en Rioverde
        Inauguran RedMetro en Rioverde

        Inauguran RedMetro en Rioverde

        SLP

        Carmen Hernández

        Cubrirá Infonavit Los Naranjos y Fraccionamiento Los Frayles

        Entregan copa menstrual y un kit a las jovencitas
        Entregan copa menstrual y un kit a las jovencitas

        Entregan copa menstrual y un kit a las jovencitas

        SLP

        Carmen Hernández

        Alameda de Valles, en penumbras
        Alameda de Valles, en penumbras

        Alameda de Valles, en penumbras

        SLP

        Miguel Barragán

        Es una "boca de lobo" y lugar de alto riesgo para atletas

        Comercios esperan altas ventas por la Revolución
        Comercios esperan altas ventas por la Revolución

        Comercios esperan altas ventas por la Revolución

        SLP

        Jesús Vázquez