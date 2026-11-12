Sofocan bomberos incendios en baldíos

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Matehuala.- Elementos de Bomberos atendieron dos incendios que se registraron, por la quema de basura en la Privada Guerrero y el otro en un predio baldío ubicado en la calle Fray Durán, de la colonia Guadalupe.

De acuerdo con la información proporcionada, los bomberos recibieron una llamada de auxilio en la que inicialmente les reportaban un incendio en la Privada Guerrero, por lo que inmediatamente acudieron a brindar auxilio.

Al llegar, los bomberos se percataron de que se trataba de una quema de basura en un predio baldío que se había salido de control, en cuestión de minutos lograron apagar el fuego y no se reportaron personas lesionadas.

Posteriormente, recibieron otra llamada de auxilio en la que nuevamente reportaban un incendio, esta vez en un predio baldío ubicado en la calle Fray Durán, de la colonia Guadalupe.

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Elementos de esta corporación se dirigieron rápidamente al lugar y comenzaron las labores para sofocar las llamas. En cuestión de minutos lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a otros terrenos o lugares cercanos.

Afortunadamente, en ninguno de los dos servicios se reportaron personas lesionadas, gracias a la pronta intervención de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala.