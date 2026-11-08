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Sube nivel del río Valles, tras intensas lluvias

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Sube nivel del río Valles, tras intensas lluvias
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      CIUDAD VALLES.- El río Valles subió su nivel 5 centímetros en un lapso de 12 horas, puesto que tenía una escala de 80 centímetros de profundidad, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y para la tarde de este sábado ya contaba con 85 centímetros.

      La mañana de este sábado 7 de noviembre la Conagua reportó una escala de 81 centímetros (el doble de la mínima crítica), lo que mantiene al afluente con suficiente abasto para la extracción que hace la Dapas, sin embargo, para la tarde, ya había subido el nivel, solamente en Valles, demostrando que la lluvia de la noche de viernes fue en este municipio, contrario a lo que ocurrió en El Naranjo.

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