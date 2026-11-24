¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Van 15 personas que se quitan la vida en la Huasteca norte, tomando en cuenta los últimos dos casos ocurridos el fin de semana solamente en Tamuín.

Este fin de semana dos suicidios ensombrecieron de nueva cuenta la región norte de la Huasteca, con los casos de un hombre de 47 años que vivía en el ejido Las Palmas, quien se disparó para acabar con su existencia y otro más, en Santa Martha, de 40 años que murió por asfixia por suspensión, en su propia casa.

Además de ello, una mujer también acabó con su vida en el municipio de San Vicente, con el mismo método del último de los descritos de Tamuín.

En total, son 15 los que han atentado contra su vida y han logrado su objetivo: nueve de ellos en Valles, tres en Tamuín y un caso en cada uno de los restantes municipios, como Ébano, Tamasopo y El Naranjo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los programas de prevención con los que cuenta la Jurisdicción Sanitaria V apuntan a que en cuanto haya rasgos de desesperación, depresión o estrés, así como desgano, acudir a las unidades médicas, para que sean referidos a médicos especialistas.