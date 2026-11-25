¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Fue atendido reporte de flamazo en un tanque de gas LP en la colonia Los Pinos, por lo que elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para evaluar la situación, realizar el acordonamiento y asegurar el área, en coordinación con personal del Cuerpo de Bomberos.

Los hechos se presentaron en la calle Padre Pro de la colonia Los Pinos, donde se registró un incendio en un tanque de gas LP de un domicilio particular, por lo que los habitantes solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como del Cuerpo de Bomberos.

Posteriormente, ambas corporaciones llevaron a cabo las maniobras necesarias para controlar la emergencia y extinguir el fuego, siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes, con el propósito de prevenir riesgos adicionales y salvaguardar la integridad de las personas, además de evitar una posible explosión que pudiera ocasionar daños a los domicilios cercanos, como ocurrió hace unos meses en la colonia Infonavit.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y los elementos de Protección Civil y Bomberos lograron controlar el fuego. Se pide a la población revisar bien los tanques de gas cuando solicitan uno, y en el caso de que haya un olor a gas en sus casas comunicarse con las corporaciones de auxilio para evitar este tipo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de accidentes.