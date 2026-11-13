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Tec de Valles inaugura un Centro de Patentes

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Tec de Valles inaugura un Centro de Patentes
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      CIUDAD VALLES.- El Tecnológico Nacional de México de Valles inauguró un Centro de Patentantamiento para facilitar el largo trámite de patentes a sus investigadores.

      El director de la institución, José Diego Bárcenas Torres, acompañado de un equipo multidisciplinario de maestros asesores y alumnos dio arranque al área de la escuela de nivel superior más poblada de la Huasteca, en la que se llevará a cabo la tramitología y el trabajo de inscripción de patentes, surgidas de proyectos de investigación de los alumnos de semestres avanzados de las carreras que oferta el Tec.

      El Tecnológico cuenta con una patente ya concedida institucionalmente y que consiste en un proceso de embutido hecho de peces acuícolas y cuenta con otros cuatro proyectos en trámite por parte de personas.

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