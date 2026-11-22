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MATEHUALA.- El Telebachillerato Comunitario General Lázaro Cárdenas, de la comunidad de Tanque Colorado, celebró el 12 aniversario de su fundación con una serie de actividades conmemorativas, entre ellas encuentros deportivos en los que participaron diferentes centros escolares.

Durante la celebración, el director de la institución, Jorge Alfaro, dio la bienvenida a los planteles educativos participantes y agradeció su presencia para formar parte de esta importante fecha para la comunidad estudiantil. Dando inicio a las actividades deportivas organizadas para conmemorar este aniversario.

A lo largo de estos 12 años, el Telebachillerato General Lázaro Cárdenas se ha convertido en una institución importante para la comunidad de Tanque Colorado, al brindar oportunidades educativas a jóvenes de esta localidad y sus alrededores, permitiéndoles continuar sus estudios después de concluir la secundaria y obtener un certificado de nivel medio superior, lo que les ayudará a tener mejores oportunidades laborales.

Antes de que iniciara el telebachillerato en la comunidad de Tanque Colorado, muchos jóvenes que terminaban la secundaria tenían que trasladarse al municipio de Matehuala para continuar sus estudios.

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Sin embargo, varios estudiantes de esta comunidad y de localidades cercanas no contaban con los recursos económicos para viajar diariamente, por lo que se veían obligados a abandonar sus estudios.

Por ello, la creación de esta institución representó una gran oportunidad para los jóvenes que no cuentan con los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro municipio, permitiéndoles continuar con su preparación académica sin tener que salir de su comunidad.