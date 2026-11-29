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CIUDAD VALLES.- El terreno en donde estará la Ciudad Judicial es la única reserva que tenía el Poder Judicial del Estado para hacer esa obra, de acuerdo con Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El lugar donde comenzarán en unos días las obras de la primera etapa de la Ciudad Judicial, en donde establecerán los juzgados que hoy se encuentran a un lado del puente La Lagartija, es una propiedad a desnivel, respecto del nivel de la carretera Valles-Mante.

Sin embargo, es la única propiedad disponible que se encuentra a nombre del Poder Judicial y consta de nueve mil metros cuadrados, en donde se albergarán todas las áreas judiciales que pertenecen a Valles y la Huasteca.