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RIOVERDE.- Todo listo para la Fiesta de los Paisanos durante la cual se entregará el reconocimiento al Paisano Distinguido.

En conferencia de prensa, el párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría José Javier Pacheco, el alcalde Arnulfo Urbiola, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, el presidente de la Canaco Carlos Emmanuel González, entre otros, dieron a conocer los pormenores del Programa de Paisanos.

Para los días 21 y 22 de diciembre, se realizará la Feria de Servicios en la plaza principal de Rioverde, misa de bienvenida a paisanos el 23 de diciembre a las 8 de la mañana en la Parroquia de Santa Catarina, además de desfile de vehículos, bendición de vehículo a las 10 de la mañana en el Campo Ferrocarrilero.

También se tendrá el concurso de vehículos decorados, mejor sonido y estilo de Paisanos, será a las 11.50 de la mañana en la plaza principal.

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La temática será Navidad, tradición y orgullo, decoración con luces, esferas, moños, banderas mexicanas.

Está prohibido la pirotecnia, fuego, materiales, tapar placas o visibilidad.

En cuanto al concurso del mejor Outfit Paisano categoría masculino y femenino, estilos vaquero, ranchero, norteño, tradicional mexicano, deberá llevar un elemento decembrino.

En cuanto al concurso de mejor sonido, los vehículos deberán contar con audio original, personalizado, instalación segura sin cables, demostración, máximo un minuto.

La entrega de reconocimientos al Paisano Distinguido será en el Salón de Cabildo a la una de la tarde.