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CIUDAD VALLES.- Vuelven a sortear puras bolas blancas en la elección de los conscriptos, más de 560 harán el Servicio Militar y sólo seis exentarán ese paso.

Luego de una recepción de 568 expedientes de jóvenes de la clase 2008, anticipados y remisos, en la Oficina Municipal de Reclutamiento, este domingo en la mañana fue el sorteo para saber cuántos estarán obligados a instruirse con las fuerzas castrenses y cuántos, por mera suerte, no lo tendrían que hacer y el 99 por ciento sí lo hará, así como el 1 por ciento se quedará en casa.

La tendencia de pocos jóvenes de los últimos años, que apenas rebasaban los 400 cambió y en este año se ajustó la cuenta a casi 600, repitiéndose la tendencia de solamente dejar unos cuantos puestos para la bola negra, es decir, obligando a casi todos a recibir instrucción de efectivos del Ejército, con la novedad de que el adiestramiento volvió a ser de tipo militar.

y no solamente de servicio social.

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