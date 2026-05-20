Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

CIUDAD VALLES. Un hombre que recién había construido su casa, la vio destruida por la caída de un árbol, empujado por los vientos de la tormenta de la noche del martes.

En la calle Montaño, una casa, recién construida con madera y lámina fue aplastada por un árbol que no aguantó las ráfagas de viento de la tormenta ocurrida la noche del martes.

El dueño de la casa apenas y se había mudado hace unos días, cuando la naturaleza le jugó la mala pasada.

Pidió apoyo a Protección Civil Municipal, para la remoción y corte del macizo que lo dejó sin casa.

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