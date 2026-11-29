Un éxito, desayuno y pasarela de moda
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RIOVERDE.- Todo un éxito el desayuno y desfile de moda inclusivo, lo que se recaude será destinado para la compra de un discapataxí para la UBR.
En la pasarela estuvieron participando felices los candidatos a rey y reina del Ubrton y algunos usuarios más.
Los participantes estuvieron más de una semana ensayando, para que el desfile fuera todo un éxito, lo que finalmente fue aplaudido por la enjundia y valor que le pusieron los participantes.
Las prendas que portaron fueron proporcionadas por las tiendas Kiwi Kids, Online y Elisa García. Todo lo que se recaudó en este evento, será canalizado para la compra de un discapataxi, para trasladar a los personas de las comunidades que acuden a las terapias en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), para que puedan recuperar su salud.
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