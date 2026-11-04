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Un gran éxito en el desfile de catrinas de Uni Intercultural

Con esta actividad rescatan tradiciones del Día de Muertos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Un gran éxito en el desfile de catrinas de Uni Intercultural
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      MATEHUALA.- Se llevó a cabo el tradicional desfile de catrinas y catrines de la Universidad Intercultural, el cual tiene ya aproximadamente 20 años de realizarse, pues esta institución fue la iniciadora de los desfiles de catrinas en Matehuala, cuando era universidad comunitaria.

       Anteriormente en Matehuala se tenía olvidada la tradición de la catrina, por lo que cuando inició la entonces Universidad Comunitaria de Matehuala, hoy Universidad Intercultural decidió llevar a cabo una actividad para rescatar nuestras tradiciones del Día de Muertos, pero dado que todas las escuelas elaboraban los altares de muertos esta institución decidió hacer algo diferente y llevar a cabo el primer desfile de catrinas.

      Desde el primer desfile de catrinas que realizó esta escuela fue un éxito, que después cada año los matehualenses esperan el desfile de catrinas de la ahora Universidad Intercultural, en donde los jóvenes se caracterizan de catrines y catrinas, como la tradicional catrina garbancera, catrines y catrinas de diferentes culturas de la república mexicana, así como de nuestros ancestros indígenas. 

      Gracias a la iniciativa de esta institución en la actualidad varias escuelas realizan desfiles de catrinas, pero esta universidad fue la que logró rescatar esta tradición en Matehuala. Este año el desfile salió del Parque Álvaro Obregón, con un gran contingente, recorriendo las calles  Insurgentes, Morelos, Hidalgo, Mariano Matamoros, Bulevar Carlos Lasso y terminar en el Parque del Pueblo.

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