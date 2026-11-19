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RIOVERDE.- Se registra riña campal entre varias personas en la Colonia Esperanza 2, donde una persona resultó lesionado, la trifulca fue disuelta luego de los hechos.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en la calle Porfirio Díaz, perteneciente a la Esperanza 2, cuando una trifulca entre vecinos se salió de control, pues un hombre resultó con una severa lesión en la cabeza y mano derecha.

Hasta el lugar de los hechos acudieron socorristas de la Cruz Roja Mexicana quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, que se quejaba.

Así mismo personal de la Guardia Civil Municipal estuvo presente, pese a que se implementó un operativo para dar con los presuntos responsables, no se tuvo éxito y el responsable de haber lesionado a una persona pudo huir del lugar. El lesionado, se dijo que en 15 días se recuperará de las lesiones que le ocasionó su agresor, aunque se dijo que continuarán las investigaciones para dar con el responsable.

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