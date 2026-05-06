Video | Cascada de Tamul recupera su caudal

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su Dirección Local en San Luis Potosí, informa que durante la madrugada la cascada de Tamul, en el municipio de Aquismón, comenzó a verter agua por una de sus cortinas, reflejando la recuperación de su caudal.

En seguimiento a las directrices del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han implementado acciones para favorecer el equilibrio en el uso del recurso hídrico, priorizando tanto la conservación como el desarrollo de las actividades productivas en la región.

Como parte de estas acciones, durante el periodo de Semana Santa y Pascua se logró mantener flujo en el sitio, evitando su secado total por primera vez en más de veinte años; posteriormente, derivado de las condiciones naturales y del comportamiento del sistema hidrológico, el flujo disminuyó hasta su secado, registrándose nuevamente su recuperación durante la madrugada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, el Director Local de CONAGUA en San Luis Potosí, Darío González Castillo, señaló que la gestión del agua se realiza con una visión integral para proteger a todos los sectores: "Se continuará con la regulación del uso y extracción del agua para garantizar el desarrollo de las actividades agrícolas, turísticas y de servicios, de las cuales dependen miles de empleos y la economía de la Huasteca potosina, a fin de que todos los sectores puedan ser atendidos".