VIDEO | Regidora de Rioverde, en polémica por espectáculo en oficina

La regidora del Ayuntamiento de Rioverde, Rosa María Huerta, emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión en redes sociales de un video en el que presuntamente aparece un bailarín realizando un espectáculo dentro de su oficina, ubicada en la Presidencia Municipal.

De acuerdo con las versiones que circulan en plataformas digitales, el hecho habría ocurrido en horario laboral y dentro de instalaciones oficiales, lo que generó críticas entre usuarios que cuestionaron la pertinencia de este tipo de actos en un espacio destinado al servicio público.

Regidora de Rioverde, en el ojo del huracán



Imágenes difundidas desde su oficina en la Presidencia Municipal desataron polémica y reclamos ciudadanos.



¿Fue en horario laboral? ¿Se usaron recursos públicos? Hasta ahora no hay postura oficial.https://t.co/cGUhW6EFWm pic.twitter.com/e2KcOtnszX — Pulso Online (@pulso_mx) February 24, 2026

Tras la publicación del material, ciudadanos exigieron que se aclare si la contratación del bailarín fue cubierta con recursos personales o si se utilizaron fondos públicos. También pidieron que el gobierno municipal informe de manera puntual sobre lo sucedido y, en su caso, determine responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En redes sociales se multiplicaron los comentarios que aluden a la necesidad de mantener ética y profesionalismo en el desempeño de funciones públicas, especialmente cuando se trata de actividades realizadas dentro de oficinas gubernamentales y en horario de trabajo.

Hasta el momento, la administración municipal encabezada por Arnulfo Urbiola Román no ha informado si se abrirá algún procedimiento interno para esclarecer los hechos.

La regidora Rosa María Huerta tampoco ha emitido una postura oficial respecto al video ni sobre los señalamientos derivados de su difusión.