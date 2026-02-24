VIDEO | Regidora de Rioverde, en polémica por espectáculo en oficina
Rosa María Huerta es señalada tras difundirse imágenes desde la Presidencia Municipal
La regidora del Ayuntamiento de Rioverde, Rosa María Huerta, emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión en redes sociales de un video en el que presuntamente aparece un bailarín realizando un espectáculo dentro de su oficina, ubicada en la Presidencia Municipal.
De acuerdo con las versiones que circulan en plataformas digitales, el hecho habría ocurrido en horario laboral y dentro de instalaciones oficiales, lo que generó críticas entre usuarios que cuestionaron la pertinencia de este tipo de actos en un espacio destinado al servicio público.
Tras la publicación del material, ciudadanos exigieron que se aclare si la contratación del bailarín fue cubierta con recursos personales o si se utilizaron fondos públicos. También pidieron que el gobierno municipal informe de manera puntual sobre lo sucedido y, en su caso, determine responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En redes sociales se multiplicaron los comentarios que aluden a la necesidad de mantener ética y profesionalismo en el desempeño de funciones públicas, especialmente cuando se trata de actividades realizadas dentro de oficinas gubernamentales y en horario de trabajo.
Hasta el momento, la administración municipal encabezada por Arnulfo Urbiola Román no ha informado si se abrirá algún procedimiento interno para esclarecer los hechos.
La regidora Rosa María Huerta tampoco ha emitido una postura oficial respecto al video ni sobre los señalamientos derivados de su difusión.
no te pierdas estas noticias
VIDEO | Regidora de Rioverde, en polémica por espectáculo en oficina
El Universal
Rosa María Huerta es señalada tras difundirse imágenes desde la Presidencia Municipal
Abrirán sucursal de KFC en Rioverde
Carmen Hernández
La apertura del negocio generará fuentes de empleo