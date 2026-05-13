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Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

El festejo ocurrió en el auditorio municipal; trabajadores señalan presunta participación de personal del Ayuntamiento

Por Redacción

Mayo 13, 2026 09:18 a.m.
A
Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

Un evento realizado en el auditorio municipal de Villa de Reyes desató polémica luego de la difusión de un video en el que se observa la presentación de strippers ante mujeres asistentes, presuntamente como parte de un festejo por el Día de las Madres.

En el material, difundido en redes sociales, se aprecia a un hombre con poca ropa bailando de cerca frente a varias mujeres dentro de un recinto cerrado, identificado como el auditorio municipal de Villa de Reyes.

La controversia creció luego de que trabajadores del propio Ayuntamiento señalaran, mediante denuncias ciudadanas, que el evento sí habría sido organizado por personal de la administración municipal que encabeza Ismael Hernández, alcalde emanado del Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con esos señalamientos, personal de Presidencia Municipal habría participado en la organización y preparación del espacio, además de que el festejo habría estado dirigido a mujeres trabajadoras de la propia administración.

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Sin embargo, tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Villa de Reyes emitió un comunicado oficial en el que negó haber organizado la actividad y aseguró que se deslindaba "categóricamente" del evento.

La administración municipal afirmó que la actividad fue realizada por una institución educativa que solicitó el préstamo del auditorio municipal "para sus propios fines".

No obstante, el propio comunicado confirmó: el evento sí se llevó a cabo en el auditorio municipal, un inmueble público bajo responsabilidad del Ayuntamiento.

El municipio también pidió a la ciudadanía "no dejarse engañar por notas falsas y medios con poca credibilidad", aunque no aclaró bajo qué criterios fue autorizado el préstamo del auditorio, si hubo supervisión del tipo de espectáculo que se realizaría ni si se investigarán los señalamientos sobre la presunta participación de personal municipal.

Hasta el momento, la administración encabezada por Ismael Hernández no ha informado si abrirá una revisión interna para esclarecer quién solicitó el inmueble, quién autorizó su uso y si funcionarios municipales participaron en la organización del festejo.

Ismael Hernández, Presidente municipal de Villa de Reyes

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